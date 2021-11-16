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Yolculuk ettikleri özel halk otobüsünün koltuklarını çaldılar

Hatay’da kimliği belirsiz 2 kişi, seyahat ettikleri özel halk otobüsünün iki koltuğunu çaldı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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