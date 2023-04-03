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  4. Yolda buldukları ayı yavrusunu eve götürdüler

Yolda buldukları ayı yavrusunu eve götürdüler

Gümüşhane’de yaşayan Okan Berker dağlık alanda gezinti yaptığı sırada bulduğu yavru ayıya bebek bezi bağlayarak evinde beslemeye başladı, ‘Yogi’ ismini verdiği yavru ayı evin maskotu oldu.

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