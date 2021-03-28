Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti! 28 Mart 2021 Pazar Saat: 16:35 Samsun'da yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek yaralanmasına neden olan servis sürücüsüne para cezası verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6060862c320fef7152670e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakan Çalhanoğlu'na canlı yayında sarı-kırmızı kalpler İYİ Parti'den ''Andımız'' eylemi İğrenç olay! Çocukları tatlı verme bahanesiyle içeri götürüp... Kelebekler Vadisi'ndeki suyu 33 yıldır kullandıkları ortaya çıktı İstanbullu koronavirüs dinlemedi! Her yer tıklım tıklım 32 kişinin öldüğü tren faciası kamerada! Mutasyonlu koronavirüsün çok tehlikeli bir özelliği keşfedildi Pakistanlı sanatçının Türkiye'ye uzanan film gibi hikayesi Kanadalılar Türkiye'den balon balığı aldı