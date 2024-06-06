  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yolda yürüyen kadına iğrenç taciz kamerada

Yolda yürüyen kadına iğrenç taciz kamerada

Küçükçekmece'de motosikletli bir kişinin yolda yürüyen bir kadına fiziksel tacizde bulunup olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerine yaklaştı
Bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerine yaklaştı
Adıyaman'da korkutan deprem: Çevre iller de sallandı
Adıyaman'da korkutan deprem: Çevre iller de sallandı
İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi
İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi
Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı
Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı
Antalya'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını
Antalya'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını
E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada
E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada
İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı
İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı
Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı
Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı
Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor
Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor