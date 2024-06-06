Anasayfa Video Galeriler Gündem Yolda yürüyen kadına iğrenç taciz kamerada Yolda yürüyen kadına iğrenç taciz kamerada 06 Haziran 2024 Perşembe Saat: 22:15 Küçükçekmece'de motosikletli bir kişinin yolda yürüyen bir kadına fiziksel tacizde bulunup olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66620ad42221422e230929c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerine yaklaştı Adıyaman'da korkutan deprem: Çevre iller de sallandı İstanbul'da istinat duvarı çöktü; bina tahliye edildi Dövmecide pompalı tüfekle dehşet saçtı Antalya'da yerleşim yerine yakın alanda orman yangını E-5'te nefes kesen kovalamaca kamerada İstanbul'da köpeğe tecavüz eden sapığa gözaltı Mardin yine yanıyor... Dumanlar gökyüzünü sardı Afrika sıcağı altında zorlu hasat başladı: Tarlada 8 TL'den satılıyor