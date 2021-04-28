Anasayfa Video Galeriler Gündem Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 12:21 Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada olay yerinden geçen 8 yaşındaki çocuk kavga sırasında tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608929149bb10f7ba85ca863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meral Akşener, Erdoğan'a ''minnoş'' dedi Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor FETÖ firarisi Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti! İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı! İstanbul metrosunda arıza sonrası yoğunluk yaşandı Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor Fatih Altaylı canlı yayında alkol yasağını böyle ''ti''ye aldı Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şimşek: ''Hiçbir akılcı tarafı olmayan uygulamadır anlamış değilim''