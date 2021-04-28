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  4. Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu

Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada olay yerinden geçen 8 yaşındaki çocuk kavga sırasında tabancadan çıkan kurşunların hedefi oldu.

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