  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Haziran 2017 18:15

Yoldan karşıya geçen iki kıza otomobil çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçmek isteyen iki kıza otomobil çarptı.

Video Galeri
Beyzbol sopalı zafer pozu
Beyzbol sopalı zafer pozu
Video Galeri
Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Video Galeri
Samsunda yürek burkan kaza
Samsunda yürek burkan kaza
Video Galeri
Bu yılan şehir merkezinde yakalandı
Bu yılan şehir merkezinde yakalandı
Video Galeri
Sıcaktan bunalan vatandaş, yüzerken özçekim yaptı
Sıcaktan bunalan vatandaş, yüzerken özçekim yaptı
Video Galeri
Kayseride feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı
Kayseride feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı