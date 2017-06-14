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  3. 14 Haziran 2017 20:15

Yollar göle döndü, ağaca yıldırım düştü

Adana’da aniden başlayan yağmur, sele nedene olurken yıkılan eski devlet hastanesi bahçesindeki bir ağaca da yıldırım düştü.

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Oğuz Güven'in buruk sevinci
Oğuz Güven'in buruk sevinci
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CNR Expo'da geleneksel alışveriş günleri başladı
CNR Expo'da geleneksel alışveriş günleri başladı
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Bankaya giren otomobilden son saniyede kaçtı
Bankaya giren otomobilden son saniyede kaçtı
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Camide bir şey bulamayınca vantilatörü çaldı
Camide bir şey bulamayınca vantilatörü çaldı
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Cami inşaatı temelinde lahit ve küpler bulundu
Cami inşaatı temelinde lahit ve küpler bulundu
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İzmirde bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı
İzmirde bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu: 57 gözaltı