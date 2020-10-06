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  3. 06 Ekim 2020 11:20

Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler

Esenyurt’ta iki taksici yol verme kavgası yüzünden ilçenin en işlek yolunu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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