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  3. 02 Ağustos 2017 07:45

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Şişli’de yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği tespit edilemeyen kadın, bir ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada kadına çarpan Oğuz Karagöz isimli taksi sürücüsü gözaltına alındı.

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