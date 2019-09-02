Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı
02 Eylül 2019 00:05
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı
İstanbul Esenyurt’ta karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada kadın ağır yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar ambulans yerine itfaiyeyi aramasından dolayı itfaiye ekipleri de olay yerine geldi. Olay, geçtiğimiz 30 Ağustos Cuma Günü Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşıdan...