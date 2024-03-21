Anasayfa Video Galeriler Gündem Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 20:20 Ankara’da yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrılırken, kazada sürücü ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc6c736f1e321db00c9d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var CHP'li vekil Özgür Özel'i kürsüye ''çırağımdı'' diyerek çağırdı Savaş uçaklarımız hainlerin inlerini işte böyle vurdu Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi Nusret'in İstanbul'daki restoranına silahlı saldırı Avukata sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Marmara için alarm çanları yeniden çalmaya başladı Eş katili 2 yıl kaçabildi; son adresi cezaevi oldu Türkiye'nin en yalnız insanıydı... Mağarada tek başına yaşadı, tek başına öldü