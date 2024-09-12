Anasayfa Video Galeriler Gündem Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı 12 Eylül 2024 Perşembe Saat: 10:10 Güncelleme: 12 Eylül 2024 Perşembe 10:10 Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yonca Evcimik tercih ettiği iddialı sahne kıyafetiyle alay konusu oldu. Ünlü şarkıcının tepkilere yanıtı ise kahkaha attırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e293f914ba8652db075fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 3 bin 500 yaşında AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı Kızılcık Şerbeti'nden yeni fragman geldi TEM Otoyolu'nda 2 adet el bombası bulundu 50 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var Film sahnelerini aratmayan polis-şüpheli kovalamacası kamerada Mahalleye yıldırım düştü, vatandaşlar sokağa döküldü Bayraktar TB3'ten büyük bir başarı daha Narin'i arama çalışmaları arasında ''söyleyemem'' demişti, ne gördüğünü açıkladı