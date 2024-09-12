Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yonca Evcimik tercih ettiği iddialı sahne kıyafetiyle alay konusu oldu. Ünlü şarkıcının tepkilere yanıtı ise kahkaha attırdı.

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