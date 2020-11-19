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  3. 19 Kasım 2020 17:50

Youtuber Çağdaş Özsarı'yı aslan balığı zehirledi

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İBB Meclisi'nde fotomontaj tartışması! AK Partili isim rezil oldu
İBB Meclisi'nde fotomontaj tartışması! AK Partili isim rezil oldu
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Alparslan Türkeş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na telefon
Alparslan Türkeş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na telefon
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Koronavirüse yakalanan doktor: Çocuklarınızı babasız bırakmayın
Koronavirüse yakalanan doktor: Çocuklarınızı babasız bırakmayın
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Maganda kurşunu genç müzisyeni kör etti!
Maganda kurşunu genç müzisyeni kör etti!
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Konya'da oluşan obruklar vatandaşın kabusu oldu
Konya'da oluşan obruklar vatandaşın kabusu oldu
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Elinde içki şişesi bulunan 16 yaşındaki genç baygınlık geçirdi
Elinde içki şişesi bulunan 16 yaşındaki genç baygınlık geçirdi
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