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YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da taciz!

YouTube'da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, Afrika seyahatinde başına gelen taciz olayı ile sosyal medyada gündem oldu.

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