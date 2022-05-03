YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da taciz!

YouTube'da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, Afrika seyahatinde başına gelen taciz olayı ile sosyal medyada gündem oldu.

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