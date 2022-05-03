Anasayfa Video Galeriler Gündem YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da taciz! YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da taciz! 03 Mayıs 2022 Salı Saat: 11:00 YouTube'da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, Afrika seyahatinde başına gelen taciz olayı ile sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6270e11d8a9859763b1d8f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tüm koronavirüs kısıtlamaları tamamen kalkıyor! Tarih verildi Onlar oyaladı, kız çocuğu çaldı! Aile boyu hırsızlar kamerada Turistik Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi Ukrayna Türk dronelarıyla vurdu: İki Rus savaş teknesi böyle battı Bu anne ve kızı literatüre girdi! Türkiye'nin mucize ailesi Hayranı Ezhel'e tangasını fırlattı Yürek burkan bayram şekeri izdihamı kamerada Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız'' İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı