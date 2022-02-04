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Yozgat'ta otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

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