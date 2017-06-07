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  3. 07 Haziran 2017 10:15

Yozgatta trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Yozgat’ın Başıbüyük köyü yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobilin karşı yoldan gelen tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Atatürk Havalimanına yeni güvenlik önlemleri
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Parlamento çevresindeki panik kamerada
Parlamento çevresindeki panik kamerada
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Taksimde nostaljik tramvayın rayları döşenmeye başlandı
Taksimde nostaljik tramvayın rayları döşenmeye başlandı
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İran Parlamentosuna silahlı saldırı: 1 ölü
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9 evin su saatini çalan hırsız yakalandı
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Teravihe giden kadınlara otomobil çarptı: 1i ağır 3 yaralı
Teravihe giden kadınlara otomobil çarptı: 1i ağır 3 yaralı