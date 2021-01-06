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  3. 06 Ocak 2021 17:45

Yozgat'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta TIR, vinç ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Kadıköy sahilinde Boğaziçi Üniversitesi protestosu
Kadıköy sahilinde Boğaziçi Üniversitesi protestosu
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ''60 yaş üstüne aşıyı yapmak açıkçası bir kumar!''
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ''60 yaş üstüne aşıyı yapmak açıkçası bir kumar!''
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Rektör Melih Bulu'nun öğrencilerle karşı karşıya geldi o an
Rektör Melih Bulu'nun öğrencilerle karşı karşıya geldi o an
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Firari emniyet müdürleri hücre evinde yakalandı
Firari emniyet müdürleri hücre evinde yakalandı
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İzmir'de 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
İzmir'de 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
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FETÖ'cü kazdığı çukurda yakalandı!
FETÖ'cü kazdığı çukurda yakalandı!
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