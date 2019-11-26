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  3. 26 Kasım 2019 20:30

YPG bomba yüklü araçla saldırdı: 17 ölü, 20 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 17 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

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