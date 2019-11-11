  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Kasım 2019 15:40

YPG yandaşları Türk askerine taşla saldırdı

Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde ortak kara devriyesi gerçekleştirdi. Terör örgütü yandaşları, zırhlı araçlarla geçiş yapan Türk askerlerine taşlı saldırı düzenledi.

Video Galeri
Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi alındı
Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi alındı
Video Galeri
İntihar eden kadın öğretmenin mektubundan ''mobbing'' çıktı!
İntihar eden kadın öğretmenin mektubundan ''mobbing'' çıktı!
Video Galeri
Naim Süleymanoğlu’nun kayıp madalyası bulundu
Naim Süleymanoğlu’nun kayıp madalyası bulundu
Video Galeri
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu
Video Galeri
AK Partili milletvekilinden olay ''çamuriyet'' paylaşımı
AK Partili milletvekilinden olay ''çamuriyet'' paylaşımı
Video Galeri
Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Çağla Şıkel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM