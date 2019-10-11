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ŞANLIURFA'YA HAVAN SALDIRISI: 2 SİVİL ŞEHİT
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  3. 11 Ekim 2019 16:15

YPG'li teröristler Türk gazetecileri hedef aldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.

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