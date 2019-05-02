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İSTANBUL'DA 32 SEÇİM SORUŞTURMASI: 100'ÜN ÜSTÜNDE KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI
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  3. 02 Mayıs 2019 11:33

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

İzmir'de, bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında YPG'nin komutanı olduğu öğrenilen bir kişi de var.

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