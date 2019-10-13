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  3. 13 Ekim 2019 18:20

YPG/PKK yine sivilleri vurdu: 2 ölü

Terör örgütü YPG/PKK Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus ilçesinde sivilleri hedef aldı. Kadın ve çocukların bulunduğu araca düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

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