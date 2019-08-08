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DENİZLİ'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ! YIKILAN BİNALAR VAR
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  3. 08 Ağustos 2019 14:46

YPG/PKK'yı korku sardı ! Terör mevzileri böyle görüntülendi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Ayn el-Arab bölgesindeki tünelleri, terör mevzileri ve sığınakları drone ile havadan görüntülendi.

Video Galeri
Deprem anı güvenlik kamerasında
Deprem anı güvenlik kamerasında
Video Galeri
Nizip cezaevi kapatıldı
Nizip cezaevi kapatıldı
Video Galeri
Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu fışkırdı
Sondaj makineleri silindirinden uyuşturucu fışkırdı
Video Galeri
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Video Galeri
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem
Video Galeri
Denizli’de korkutan deprem
Denizli’de korkutan deprem
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