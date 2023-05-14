Anasayfa Video Galeriler Gündem YSK Başkanı açıkladı; yayın yasağı kalktı! YSK Başkanı açıkladı; yayın yasağı kalktı! 14 Mayıs 2023 Pazar Saat: 19:00 Güncelleme: 14 Mayıs 2023 Pazar 19:00 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener yayın yasağının kalktığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6461059bb007245342473a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı Bahçeli'nin arkasından kalp işareti yaptı Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü ''Dünyanın en uzun boylu kadını'' oyunu böyle kullandı Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı Tarihi gün sandık yemini ile başladı Ünlü profesör korkuttu: ''7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'' Ben Affleck ve Jennifer Lopez birbirine girdi; o anlar kamerada