Anasayfa Video Galeriler Gündem YSK Başkanı Ahmet Yener: ''Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir'' YSK Başkanı Ahmet Yener: ''Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir'' 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 23:02 Güncelleme: 28 Mayıs 2023 Pazar 23:02 YSK Başkanı Ahmet Yener, sandıkların yüzde 99,43'nün açıldığını ve Erdoğan'ın yüzde 52,14 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6473b33e56ab75129c40ab73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı'nda tarihi balkon konuşması Cumhurbaşkanlığı'na kalpaklı Atatürk posteri asıldı Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: ''İstifa yok, mücadeleye devam'' Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu böyle ''ti''ye aldı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bay Bay Bay Kemal Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık Erdoğan oy kullandıktan sonra para ve oyuncak dağıttı