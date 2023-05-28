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YSK Başkanı Ahmet Yener: ''Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir''

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YSK Başkanı Ahmet Yener, sandıkların yüzde 99,43'nün açıldığını ve Erdoğan'ın yüzde 52,14 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

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