SON DAKİKA
İMAMOĞLU'NUN ZAFERİ İÇİN BEYLİKDÜZÜ'NDE MAHŞERİ KALABALIK!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Haziran 2019 22:25

YSK Başkanı Sadi Güven'den ilk açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonuçlarıyla ilgili olarak ilk açıklamasını yaptı.

Video Galeri
Seçimi kaybeden Binali Yıldırım böyle ağladı
Seçimi kaybeden Binali Yıldırım böyle ağladı
Video Galeri
İmamoğlu zaferini Beylikdüzü'nde mahşeri kalabalıkla kutladı
İmamoğlu zaferini Beylikdüzü'nde mahşeri kalabalıkla kutladı
Video Galeri
AK Parti önünde ''istifa'' sloganları
AK Parti önünde ''istifa'' sloganları
Video Galeri
Otomobil alev topuna döndü
Otomobil alev topuna döndü
Video Galeri
Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Video Galeri
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım”
“Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım”
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM