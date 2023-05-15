Anasayfa Video Galeriler Gündem YSK Başkanı son oy oranlarını açıkladı YSK Başkanı son oy oranlarını açıkladı 15 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 11:05 Güncelleme: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:05 Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener 14 Mayıs seçim sonuçları ile ilgili son durumu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6461e7c2a4194b5d415a1773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz'' YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı 6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması İstanbul Fatih'te silah sesleri Ahmet Hakan'dan elektronik sigara ile canlı yayına takıldı A Haber'deki seçim yayınında mikrofon açık kalınca... AK Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Açık ara öndeyiz