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  4. YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti

YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 26 parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğunu açıkladı.

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