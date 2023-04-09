Anasayfa Video Galeriler Gündem YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti 09 Nisan 2023 Pazar Saat: 17:55 Güncelleme: 09 Nisan 2023 Pazar 17:55 Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 26 parti milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6432d1da16e5517df74967e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belgeselleri aratmadı! Tuz Gölü'ne gelen flamingolar hayran bıraktı mersin_de_kokunu_kurutma_operasyonu_70_gozalti İstanbul'da dehşet! Metronun önüne atladı Dilenciler saç saça baş başa birbirine girdi Asrın felaketinde yıkılan binaların karot örnekleri ortaya çıktı 5 milyon kişi mağdur: Meslekleri yüzünden oy kullanamıyorlar! AK Parti'den çok konuşulacak Muharrem İnce açıklaması 9 yaşındaki kız çocuğunun katledildiği ev kundaklandı ''75 kilometrelik fay 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek''