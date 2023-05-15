YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener saat 02.25 itibariyle Recep Tayyip Erdoğan 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 44,79 oy aldığını duyurdu. Yener veri girişinin devam ettiğini bildirdi.

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