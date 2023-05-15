Anasayfa Video Galeriler Gündem YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı 15 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 03:40 Güncelleme: 15 Mayıs 2023 Pazartesi 03:40 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener saat 02.25 itibariyle Recep Tayyip Erdoğan 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 44,79 oy aldığını duyurdu. Yener veri girişinin devam ettiğini bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64617f76392c9b24a65d39e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz'' 6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması İstanbul Fatih'te silah sesleri Ahmet Hakan'dan elektronik sigara ile canlı yayına takıldı A Haber'deki seçim yayınında mikrofon açık kalınca... AK Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Açık ara öndeyiz Oy sayımında bıçaklı kavga: Yaralılar var