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YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener saat 02.25 itibariyle Recep Tayyip Erdoğan 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 44,79 oy aldığını duyurdu. Yener veri girişinin devam ettiğini bildirdi.

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