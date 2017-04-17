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  3. 17 Nisan 2017 11:50

YSK Başkanından flaş açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Geçersiz oy olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları YSK tarafından üretilen gerçek, doğru, sahte olmayan zarflar ve oy pusulalarıdır” dedi.

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