Anasayfa Video Galeriler Gündem YSK, Erdoğan'ın adaylığı için kararını verdi YSK, Erdoğan'ın adaylığı için kararını verdi 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 17:40 Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itirazları reddetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64259f551d60402f8e0a4833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Üçlü ilişki'' dehşetinde istenen cezalar belli oldu Son yağışlar da yetmedi! İstanbul'un barajlarında son durum Gümüşhane'de yamaçtan kopan kayalar yolu kapattı Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada ABD'den getirilen 12 tarihi eser burada sergilenecek Fotoğraflar Türkiye'den! Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 19 kişi yakalandı İstanbul için yeni tsunami senaryosu: ''3 metre çökme olacak'' İstanbul'un burnunun dibi karlar altında... Kartpostallık manzara drone ile görüntülendi