Anasayfa Video Galeriler Gündem YSK, kesin seçim sonuçları için tarih verdi YSK, kesin seçim sonuçları için tarih verdi 29 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 09:40 Güncelleme: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:40 YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647448dd268745053132d403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artık B sınıf ehliyetle kullanılabilecek: 125 cc motosiklet satışları patladı İmamoğlu'ndan ilk açıklama Konutlarda ''kiralık'' ilanlarının yerini onlar aldı TIR ve yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Nagehan Alçı: ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek'' Külliye'de ''Apo'nun p.çleri'' sloganları! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Erdoğan’ın posteri Cumhurbaşkanlığı'nda ''Selo’ya idam'' sloganları İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü