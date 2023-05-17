Anasayfa Video Galeriler Gündem YSK önünde gözaltılar var YSK önünde gözaltılar var 17 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 07:40 Güncelleme: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 07:40 Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu binası önünde Demokrasi Nöbeti’ne başlayan 10 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64645ab4744ccd0a0c342e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da çöpe bulunan yırtık kimlerin sırrı çözüldü Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı Çanakkale'da tarihi keşif: 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu İstanbul'un göbeğindeki isimsiz heykel olay oldu: ''Bu rezalet durmalı'' İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı