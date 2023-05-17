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YSK önünde gözaltılar var

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Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu binası önünde Demokrasi Nöbeti’ne başlayan 10 kişi gözaltına alındı.

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