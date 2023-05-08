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YSK, oy pusulalarını tanıttı

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından basına tanıtıldı.

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