Anasayfa Video Galeriler Gündem YSK, oy pusulalarını tanıttı YSK, oy pusulalarını tanıttı 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 13:15 Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılacak oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından basına tanıtıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6458cbbbee13cf05bc624a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu sefer şiddet uygulayan kadın, şiddet gören erkekti... Bankayı 101 milyon lira dolandıran şebekeye ikinci dalga operasyon 45 bin öğretmen ataması yapıldı Restore edilen Kız Kulesi'nin açılışı için geri sayım Mayıs ayında kar sürprizi! Yüksekliği 5 metreyi buldu Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: ''En büyük devrim!'' Sosyal medya fenomeni Cihan Emre gasp edildi! Yine bir boşanma aşamasındaki eş dehşeti! Çığlıkları sokağı çınlattı SAS Komandolarının nefes kesen eğitimi kamerada