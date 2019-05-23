  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2019 16:55

"YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, siyasi gündem ve YSK’nın gerekçeli kararıyla birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde görevlendirilecek ikinci etap 15 il başkanı ile yapacağı toplantı...

Video Galeri
Üzerine araç sürdü, keser sapıyla saldırdı: Pompalıyla ateş açtı
Üzerine araç sürdü, keser sapıyla saldırdı: Pompalıyla ateş açtı
Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkisini ifşa etti !
Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkisini ifşa etti !
Video Galeri
Serasını sulamak için açtığı sondaj kuyusundan alev püskürdü
Serasını sulamak için açtığı sondaj kuyusundan alev püskürdü
Video Galeri
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi paylaşımı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM