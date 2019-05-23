"YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır"
23 Mayıs 2019 16:55
"YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, siyasi gündem ve YSK’nın gerekçeli kararıyla birlikte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde görevlendirilecek ikinci etap 15 il başkanı ile yapacağı toplantı...