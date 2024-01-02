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  4. YSK, yerel seçime katılacak partileri açıkladı

YSK, yerel seçime katılacak partileri açıkladı

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Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için 2024 yılına seçim geri sayımıyle girerken Yüksek Seçim Kurulu seçime girecek siyasi partileri açıkladı.

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