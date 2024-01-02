Anasayfa Video Galeriler Gündem YSK, yerel seçime katılacak partileri açıkladı YSK, yerel seçime katılacak partileri açıkladı 02 Ocak 2024 Salı Saat: 12:10 Güncelleme: 02 Ocak 2024 Salı 12:10 Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için 2024 yılına seçim geri sayımıyle girerken Yüksek Seçim Kurulu seçime girecek siyasi partileri açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6593d316d653efa98c092873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Havalimanında kabus: Çarpışan 2 yolcu uçağı alev topuna döndü Canlı yayında ''Kelime-i Tevhid'' tartılması: ''Sana mı soracağım ?'' Güney Kore'de ana muhalefet lideri boğazından bıçaklandı Hem lezzetli hem zahmetli: 6 ay toprak altında saklanıyor, 1 yılda olgunlaşıyor Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı PKK'nın zehir taciri etkisiz hale getirildi Depremin vurduğu Hatay'dan ilginç görüntü: Bu konteyneri gören dönüp bir daha bakıyor İstanbul'da çökme paniği: Bir bina tahliye edildi Şahinler suç örgütü ''bir kez daha'' çökertildi: Çete lideri yakalandı