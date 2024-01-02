YSK, yerel seçime katılacak partileri açıkladı

Yabancı uyruklu saldırganlar cadde ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var

Türkiye'de dev köpekbalığı şaşkınlığı! Tam 4 metre boyunda

Canlı yayında ''Kelime-i Tevhid'' tartılması: ''Sana mı soracağım ?''

Japonya'da 7.6'lık depremden korkunç görüntüler

Güney Kore'de ana muhalefet lideri boğazından bıçaklandı

Yine yolcu otobüsü kazası: Ölü ve yaralılar var

Şahinler suç örgütü ''bir kez daha'' çökertildi: Çete lideri yakalandı

Depremin vurduğu Hatay'dan ilginç görüntü: Bu konteyneri gören dönüp bir daha bakıyor

Yine Esenyurt, yine olay! Yılın ilk günü şoke eden İntihar girişimi

İçişleri Bakanlığı önünde canlı bomba alarmı: Polis bir kişiyi vurdu!