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  3. 06 Mayıs 2019 09:45

"YSK’nın verdiği karar beğenelim, beğenmeyelim bağlayıcıdır"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Ramazan ayını ilk teravih namazını Tuzla’da Şahir Ömer Öner Camii’nde kıldı. Namaz sonrası açıklama yapan Yıldırım, "Başından beri söylediğimiz gibi YSK’nın verdiği karar herkes için beğenelim, beğenmeyelim bağlayıcıdır" dedi. Namaz sonrası gazetecilerin sorularının yanıtlayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...

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