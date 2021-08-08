Anasayfa Video Galeriler Gündem Yufka açarken 5 metre yükseklikten düştü Yufka açarken 5 metre yükseklikten düştü 08 Ağustos 2021 Pazar Saat: 13:40 İstanbul'da çatıda yufka açan 67 yaşındaki kadın, oturduğu taburenin kırılması sonucu 5 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610fb4998c6b706bfb4992a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mardin'de toz fırtınası etkili oldu Süleyman Soylu'nun acı günü Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bıraktığı anlar kamerada Market sepetini doldurup kaçtı Mersin sağanak yağışa teslim Balıkesir'de otobüs faciası: 15 ölü, 17 yaralı Ankara'da istinat duvarı çöktü Denizde feci olay! 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Canlı yayında bomba iddia: CHP, AK Partili eski bakana adaylık teklif etti