  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yufka açarken 5 metre yükseklikten düştü

Yufka açarken 5 metre yükseklikten düştü

İstanbul'da çatıda yufka açan 67 yaşındaki kadın, oturduğu taburenin kırılması sonucu 5 metre yükseklikten düşüp yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Mardin'de toz fırtınası etkili oldu
Süleyman Soylu'nun acı günü
Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bıraktığı anlar kamerada
Market sepetini doldurup kaçtı
Mersin sağanak yağışa teslim
Balıkesir'de otobüs faciası: 15 ölü, 17 yaralı
Ankara'da istinat duvarı çöktü
Denizde feci olay! 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Canlı yayında bomba iddia: CHP, AK Partili eski bakana adaylık teklif etti