Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi!

İsimleri Hamide Duman olan iki elti, eşlerini bırakıp yufkacı Muammer Ay'a kaçmıştı. Muammer Ay ile kadınların market alışverişine çıktığı anlar kameraya yansıdı.

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