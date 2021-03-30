Anasayfa Video Galeriler Gündem Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi! Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi! 30 Mart 2021 Salı Saat: 15:26 İsimleri Hamide Duman olan iki elti, eşlerini bırakıp yufkacı Muammer Ay'a kaçmıştı. Muammer Ay ile kadınların market alışverişine çıktığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6063190987d180229e4ad193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin en pahalı NFT tweetini sattı TÜSİAD geri döndü: Ekonomi yönetimne yaylım ateşi! Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı İstismar mağduru genç kız mahkemenin kararıyla yıkıldı DHKP/C’'nin Türkiye sorumlusu yakalandı Fotokapana yakalanan zehir tacirlerinin cezası belli oldu Erdoğan'dan dünyaya aşı mesajı Bahçeli Meclis'ten ''ahmaklar'' diye seslendi!