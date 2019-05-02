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  3. 02 Mayıs 2019 09:25

Yuh! Mezarlıktan öyle bir şey çaldılar ki...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Musevi Mezarlığı'nın yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki demir kapısı çalındı.

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