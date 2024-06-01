Anasayfa Video Galeriler Gündem Yük gemisi boğazda arızalandı Yük gemisi boğazda arızalandı 01 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 08:40 Güncelleme: 01 Haziran 2024 Cumartesi 08:40 Çanakkale Boğazı’ndan geçen mısır yüklü dökme yük gemisi makine arızası yaptı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665ab453af8c919e65072463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada İstanbul'de dev uyuşturucu operasyonu Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi kamerada Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi İmamoğlu'nun hapsi istenmişti; yeni bilirkişi raporu istendi İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL