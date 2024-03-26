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  4. Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada

Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada

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ABD’de bulunan Francis Scott Key Köprüsü büyük bir teknenin çarpması sonucu çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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