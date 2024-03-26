Anasayfa Video Galeriler Gündem Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada 26 Mart 2024 Salı Saat: 10:50 Güncelleme: 26 Mart 2024 Salı 10:50 ABD’de bulunan Francis Scott Key Köprüsü büyük bir teknenin çarpması sonucu çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66027e5ec9d65e4b7f007a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sanayi sitesinde yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Banu Parlak'ın köpeği saldırdığı komşusunun köpeğini öldürdü Otoyolda korkunç kaza! 4 TIR birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti ''Kargom gecikti'' deyip PTT şubesini savaş alanına çevirdi Bir suç örgütü daha çökertildi: 12 kişi gözaltında Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti Dışı Tofaş, içi BMW! O arabayı görenler hayran kalıyor CHP'li Ahmet Akın Büyükşehir çalışanlarıyla buluştu: ''Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak''