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  4. Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü - İhlas Haber Ajansı

Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü - İhlas Haber Ajansı

Yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da 20’ye yakın maskesiz kişi, korona virüs önlemlerini hiçe sayıp müzik eşliğinde halay çekti.

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