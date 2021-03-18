Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü - İhlas Haber Ajansı Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü - İhlas Haber Ajansı 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 00:45 Yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da 20’ye yakın maskesiz kişi, korona virüs önlemlerini hiçe sayıp müzik eşliğinde halay çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6052787b8df85559333e8d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Atam mezardan kalksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alnından öper'' Mansur Yavaş Twitch Türkiye rekorunu kırdı Öğrenci yurdunda yangın KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: ''Çanakkale geçilmez, KKTC’den vazgeçilemez'' Mide bulandıran canlı yayın kazası! İş bulma bahanesiyle getirdiği kadınları fuhuşa zorladı! Esra Erol'u çılgına çeviren olay: Karımı sevgilisinden kurtarın Samsun'da korkunç kaza: Genç kız hayatını kaybetti Samsun'da dehşete düşüren kaza