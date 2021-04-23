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  4. ''Yüksek sesle konuşma'' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

''Yüksek sesle konuşma'' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde gerçekleşen olayda yüksek sesle konuşan komşularını uyaran bir kişi tüfekle ateş açıp 4 kişiyi vurduktan sonra intihar etti.

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