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  3. 13 Mayıs 2017 11:15

Yükseköğretim Mevzuatı İstanbulda değerlendirildi

Üniversitelerin, öğrenciyle doğrudan ilişkisi olması nedeniyle en önemli birimlerinden biri olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlıkları, yükseköğretim mevzuatını değerlendirmek ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere İstanbul’da bir araya geldi.

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İki anne, bir kalp
İki anne, bir kalp
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Bu ekmeğin sırrı 150 yıllık mayasında
Bu ekmeğin sırrı 150 yıllık mayasında
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İtfaiyeciler, arkadaşlarının kanser hastası oğluna destek için saçlarını kazıttı
İtfaiyeciler, arkadaşlarının kanser hastası oğluna destek için saçlarını kazıttı
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Böyle anne baba dünyada az bulunur
Böyle anne baba dünyada az bulunur
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Bir dakikada kamyon çaldı
Bir dakikada kamyon çaldı
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Pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele etti
Pehlivanlar er meydanında kıyasıya mücadele etti