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Yüksekova sis arasında kayboldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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