Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüksekova sis arasında kayboldu Yüksekova sis arasında kayboldu 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 10:05 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616fbfc0434a8f6a845cb003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da korkutan patlama ABD'de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü KYK yurdunda eylem! İBB Başkanı İmamoğlu devreye girdi Kılıçdaroğlu'ndan yeni ''bürokrat'' çıkışı: ''Az kaldı, sizin zamanınız geliyor'' Palu ailesi davasında tahliye kararı Türkiye'de ilk ve tek: Yerli kamyon şanzımanı tanıtıldı Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı Beşiktaş - Sporting CP maçından kareler Rus medyası, Putin'e soru soran kadın sunucuyu yerden yere vurdu