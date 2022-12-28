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Yüksekova’da araçlar buz tuttu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle park halindeki araçlar buz tutarken, sürücüler ise buzları çözmek için uzun uğraşlar verdi.

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