Anasayfa Video Galeriler Gündem Yüksekova’da araçlar buz tuttu Yüksekova’da araçlar buz tuttu 28 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:46 Güncelleme: 28 Aralık 2022 Çarşamba 12:46 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle park halindeki araçlar buz tutarken, sürücüler ise buzları çözmek için uzun uğraşlar verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ac1065b5c4ee2e64035097" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde akıl almaz magandalık kamerada Uzman çavuştan eşine şiddet! Polise yakalandı, rehin aldı ''Mehmet Beycikler'' kredi peşinde koşsun, bakın o ne yaptı! Çocuklarına işkence yapan anne- baba tutuklandı Bıçak zoruyla gaspa uğrayan genç kız polisi şoke etti Siste ortalık savaş alanına döndü, 20 araç birbirine girdi 9 ilde dev operasyon: 45 gözaltı var! Sahibinin elinden kaçan köpek çocuğa böyle saldırdı! Ozan Doğulu ve sevgilisinin boy farkı olay oldu