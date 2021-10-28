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  4. Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

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