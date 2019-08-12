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  3. 12 Ağustos 2019 14:40

Yüksekova’da terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4’e yükseldiğini açıkladı. (İHA)

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Kartal’da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü
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Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
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Vatandaşlar bayramın 2’nci gününde Silivri sahiline akın etti
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Bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar
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