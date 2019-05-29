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  3. 29 Mayıs 2019 19:35

Yüksekova’dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra gitti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe operasyonuna destek için askeri ve zırhlı birlikler konvoy halinde sınıra gitti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Harekat Merkezi’nden gece boyunca sevk ve idare edilen ‘’Pençe’’ operasyonu...

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